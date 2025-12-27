ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
743
1 хв

Буданов відповів на слова Путіна про контакти між спецслужбами України та РФ

Очільник ГУР пояснив, що єдина тема, за якою сторони «якось домовляються» — це обмін полоненими.

Світлана Несчетна
Кирило Буданов

Начальник ГУР Кирило Буданов / © скриншот з відео

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що спецслужби обох країн нібито продовжують підтримувати контакт.

Про це головний військовий розвідник розповів у інтерв’ю «Суспільному».

За словами Буданова, єдиною формою такої взаємодії є переговорний процес щодо повернення українських захисників із полону.

«Можливо, він має на увазі питання обміну полоненими — ну а як, ви думаєте, це все відбувається? Якось же ми домовляємось», — зазначив очільник ГУР.

На уточнювальне запитання про деталі цих «контактів», Буданов порадив журналістам звертатися безпосередньо до очільника Кремля: «Відповідь та сама: спитайте його».

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що контакти між розвідками України та Росії нібито тривають і зараз. Українська сторона неодноразово наголошувала, що будь-яка комунікація з представниками РФ має суто гуманітарний характер і спрямована на звільнення полонених та повернення тіл загиблих героїв.

Раніше Кирило Буданов пояснив, чому в РФ черги до військкоматів, а у нас скандали з ТЦК.

