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Буданов відповів на закиди РФ щодо обміну та повідомив, коли чекати на репатріацію тіл
Заяви російської сторони не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл.
Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.
Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов.
«Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти — не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі. Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні», — зазначив він.
Він уточнив, що Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях.
«Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога», — додав Буданов.
Раніше повідомлялося, що Росія нібито доправила першу партію тіл загиблих військових ЗСУ на кордон з Україною, а високопосадовці РФ заявляють, що Україна нібито відмовляється забирати тіла загиблих.