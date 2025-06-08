Буданов відповів на закиди РФ щодо обміну та повідомив, коли чекати на репатріацію тіл

Кирило Буданов / © скриншот з відео

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Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов.

«Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти — не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі. Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні», — зазначив він.

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Він уточнив, що Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях.

«Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога», — додав Буданов.

Раніше повідомлялося, що Росія нібито доправила першу партію тіл загиблих військових ЗСУ на кордон з Україною, а високопосадовці РФ заявляють, що Україна нібито відмовляється забирати тіла загиблих.