Кирило Буданов

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Очільник ОП Кирило Буданов прокоментував події у Сихові, де натовп перекинув автівку ТЦК.

Про це йдеться у його повідомленні в Телеграм.

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові», — зазначив він.

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Понівечене авто ТЦК та масовий конфлікт: що сталося у Львові

На проспекті Червоної Калини у Львові натовп із кількох десятків чоловіків перекинув позашляховик ТЦК. Інцидент трапився близько 22:00 у середу, 8 липня.

Речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко повідомила “Суспільному», що на місці працюють правоохоронці.

За її словами, попередньо встановлено, що під час мобілізаційних заходів ТЦК виявив чоловіка 1996 року народження, який від 12 червня перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

У Львівському обласному ТЦК також підтвердили, що ввечері 8 липня на вулиці Стрийській військовослужбовці ТЦК разом із поліцейськими зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів, виявили, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку від 12 червня 2026 року. Його доправили до центру комплектування, а згодом направили на ВЛК.

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У ТЦК стверджують, що після цього на місці залишилася інша група оповіщення, яку заблокували невідомі особи.

«Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль. На місці працює поліція. Всім подіям буде надана належна правова оцінка. Винні понесуть передбачену законом відповідальність», — заявили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Мер Львова Андрій Садовий засудив дії натовпу, який увечері 8 липня перекинув автомобіль ТЦК на Сихові. Він заявив, що всі, хто порушив закон, мають понести відповідальність, а події повинні отримати належну правову оцінку.

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