Буданов відреагував на згадки свого імені у плівках НАБУ: деталі заяви

Буданов про згадки свого імені у плівках НАБУ

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Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов вперше прокоментував інформацію про те, що його ім’я лунало на записах прослуховувань Ірини Мудрої, яка отримала підозру НАБУ.

Про це Буданов розповів журналістам hromadske.

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Буданов про згадки свого імені на плівках НАБУ: що заявив

Очільник Офісу Президента визнав, що спілкувався з підозрюваною вже після її звільнення. Він додав, що спілкування велося лише з робочих питань.

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На запитання журналіста, чому його ім’я фігурувало на плівках, Буданов відповів так:

«Хай судді розбираються. Де хто лунає, знаєте, багато чого де лунає».

Буданов додав, що не має схильності відвертатися від людей, щодо яких немає остаточних рішень суду.

«Звільнення — це юридичний процес. Я, в принципі, ніколи від людей не відвертався, допоки не було остаточних висновків. Суд встановить висновок — це інше питання».

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Що відомо про справу «Форест Гамп»

Нагадаємо, колишня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила у Вищому антикорупційному суді, що значна частина підозри у справі «Форест Гамп» базується на прихованих записах екснардепа Максима Микитася, якому вона довіряла.

За її словами, слідство сприймає на віру «емоційні та необережні приватні розмови», а частина закидуваних їй фраз насправді їй не належить. Мудра повністю заперечила отримання від Микитася 4 мільйонів доларів та заявила про готовність надати пояснення щодо кожного епізоду.

Під час судового засідання прокурор Віталій Гречишкін зачитував розшифрування діалогів між фігурантами, зокрема, інтимного характеру із застосуванням зменшувально-пестливих звернень. Адвокати Мудрої виступили проти розголошення деталей особистого життя, і суддя Ігор Строгий закликав прокурора утримуватися від подібних подробиць.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій у справі «Форест Гамп» у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень, тоді як САП наполягала на 150 мільйонах.

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Поручителями підозрюваної готові були виступити головний рабин Києва Йонатан Бінʼямін Маркович та військовослужбовець Сергій.

НАБУ та САП інкримінують Мудрій причетність до схеми на 150 мільйонів гривень щодо спроби внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка через державний «Сенс Банк» і підконтрольні компанії. У межах розслідування оприлюднено записи розмов, де жінка з голосом, схожим на голос Мудрої, обговорює фінансові питання з Микитасем та згадує вплив на банк політиків, після чого президент Володимир Зеленський звільнив посадовицю з посади.

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