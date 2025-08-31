Буданов відверто каже непопулярні речі щодо проблем протидії дезінформації і пропонує конкретні кроки, – блогер

Кирило Буданов / © скриншот з інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA

Реклама

Голова ГУР МО Кирило Буданов відверто каже непопулярні речі щодо проблем протидії дезінформації і пропонує конкретні кроки для їхнього вирішення.

На це звернув увагу блогер та політичний експерт Володимир Цибулько.

«Днями відбувся форум „Інформаційна війна: від спротиву до стійкості“. З низки причин я на ньому, на жаль, присутній не був, але дивлюся записи. Добре, що маємо такі події, де збираються інтелектуали, стратеги, практики. Навіть у найважчі часи ми здатні не лише боротися, а й мислити стратегічно. На форумі виступив Кирило Буданов. Очевидно, що саме він і його відомство сьогодні створюють нову реальність, від роботи ГУР напряму залежить стійкість України у війні. Вважаю, що в цьому виступі Буданова головна річ — про системність мислення. Всі ми чудово бачимо, що наша держава часто діє хаотично, тож чітка стратегія зараз нам потрібна як ніколи», — наголосив Цибулько.

Реклама

Він процитував слова Буданова про російські навчання «Захід-25»: «Їх вже назавжди починають сприймати не як навчання, а як щось більше, ніж просто військові маневри… Буде просто шалена хвиля інформаційного загострення… Вкиди будуть іти абсолютно з усіх боків. Відсотків 90 там будуть російські».

На думку блогера, йдеться не тільки про військові маневри, а й про когнітивний, психологічний тиск на Україну та Європу. І до нього і ми, і наші друзі на Заході, маємо бути готові вже зараз.

«Протидія ворожій дезінформації — це справа всієї активної частини суспільства. І на цьому Буданов також наголошує: „Протидіяти масштабній дезінформації неможливо, якщо у вас нема чітко вибудованої, підтвердженої хоч чимось своєї позиції. Якщо стратегічно не задати алгоритми — будь-яка протидія не сприймається абсолютно“. Без системного підходу нічого не буде, і ГУР керується цим підходом у своїй діяльності — там давно працює Команда стратегічних комунікацій. Реальний доказ, що навіть в сьогоднішніх українських умовах можна діяти системно, а не хаотично», — зазначив експерт.

Він додав, що йому також сподобався і реалістичний погляд Буданова на майбутню роботу з людьми на окупованих територіях: «Просто казати їм, що ви всі ідіоти, вам казали брехню, — це не спрацює… Тут потрібен системний, класичний, покроковий підхід. Не можна показувати цим людям, що їх сприймають як ворогів. Це наші громадяни»

Реклама

«Без ілюзій і прикрас, хай це і виводить декого з „зони комфорту“. Якщо Україна хоче вижити, то має працювати на результат. Тому добре що такі практики з величезним досвідом, як Буданов, діляться думками із суспільством», — заключив Володимир Цибулько.