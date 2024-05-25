Буданов відверто розповів про своє хобі: до чого тут Чорноморський флот РФ

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповіли про свої хобі.

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов поділився своїм незвичайним хобі.

Цим він поділився під час розмови з віцепрем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим під час саміту UNITED24.

"Якщо кажемо про морські дрони, в мене модельки кораблів стоять. Новий з'являється — новий (модель корабля - ред.)... Сподіваюся, колись повну полицю заставлю. Це буде означати, що Чорноморський флот закінчився", - сказав Буданов.

Водночас Михайло Федоров розповів, що після того, як бачить приємну статистику знищеної техніки росіян, полюбляє ходити до театру.

Нагадаємо, Служба безпеки України оснастила морські дрони Sea Baby реактивними системами залпового вогню "Град". Це нова віха в історії морських битв. За допомогою таких дронів спецслужба може суттєво збільшити перелік потенційних цілей на морі. Однією з пріоритетних цілей голова СБУ Василь Малюк називає і Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, зокрема - морським дроном Sea Baby.

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