Буданов відвідав Запорізький напрямок фронту: що він там робив

Буданов

Реклама

Очільник ГУР МО Кирило Буданов відвідав Запорізький напрямок фронту. Він прибув на передові позиції до бійців «Спецпідрозділу Тимура».

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки МО України.

Дата публікації 12:29, 25.12.25 Кількість переглядів 4 Буданов відвідав Запорізький напрямок

«Перебуваючи у місці виконання бойових завдань, Кирило Буданов поспілкувався з солдатами та офіцерами ГУР, які безпосередньо виявляють та знищують російських окупантів та ворожу техніку», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Голова розвідки перевірив, в яких умовах працюють бійці «на землі», відзначив розвідників нагородами за професіоналізм та сміливість.

Раніше Буданов зробив заяву про «території в обмін на мир».

«Не поспішайте з цим. Ще раз кажу: я максимальний противник того, щоб щось віддати. У принципі», — наголосив головний український розвідник.