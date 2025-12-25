- Дата публікації
Буданов відвідав Запорізький напрямок фронту: що він там робив
Прибуття генерал-лейтенанта Кирила Буданова на позиції стало приємною несподіванкою для спецпризначенців ГУР, які виконують завдання на Запорізькому напрямку.
Очільник ГУР МО Кирило Буданов відвідав Запорізький напрямок фронту. Він прибув на передові позиції до бійців «Спецпідрозділу Тимура».
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки МО України.
«Перебуваючи у місці виконання бойових завдань, Кирило Буданов поспілкувався з солдатами та офіцерами ГУР, які безпосередньо виявляють та знищують російських окупантів та ворожу техніку», — йдеться у повідомленні.
Голова розвідки перевірив, в яких умовах працюють бійці «на землі», відзначив розвідників нагородами за професіоналізм та сміливість.
Раніше Буданов зробив заяву про «території в обмін на мир».
«Не поспішайте з цим. Ще раз кажу: я максимальний противник того, щоб щось віддати. У принципі», — наголосив головний український розвідник.