ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
365
Час на прочитання
1 хв

Буданов відвідав Запорізький напрямок фронту: що він там робив

Прибуття генерал-лейтенанта Кирила Буданова на позиції стало приємною несподіванкою для спецпризначенців ГУР, які виконують завдання на Запорізькому напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Буданов

Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов відвідав Запорізький напрямок фронту. Він прибув на передові позиції до бійців «Спецпідрозділу Тимура».

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки МО України.

«Перебуваючи у місці виконання бойових завдань, Кирило Буданов поспілкувався з солдатами та офіцерами ГУР, які безпосередньо виявляють та знищують російських окупантів та ворожу техніку», — йдеться у повідомленні.

Голова розвідки перевірив, в яких умовах працюють бійці «на землі», відзначив розвідників нагородами за професіоналізм та сміливість.

Раніше Буданов зробив заяву про «території в обмін на мир».

«Не поспішайте з цим. Ще раз кажу: я максимальний противник того, щоб щось віддати. У принципі», — наголосив головний український розвідник.

Дата публікації
Кількість переглядів
365
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie