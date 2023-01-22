"Ситуація була близька до критичної": Буданов висловив думку, з якою метою ліквідували Кірєєва

Очільник ГУР зауважив, що на момент вбивства Кірєєва були люди, які не дуже хотіли, щоб Україна перемогла.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов висловив думку, що той, хто вбив Дениса Кірєєва, який був співробітником ГУР та учасником українсько-російських переговорів у Білорусі, мав на меті завадити українським захисникам "зробити певні дії по відсічі ворога".

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Я можу висловити абсолютно свою суб’єктивну думку. Ще раз хочу це підкреслити: у того, хто це навмисно зробив, було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога. Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної. Думаю, ви гарно маєте це пам’ятати. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз підкреслюю", - висловив свою думку Буданов.

На уточнювальне запитання, чи ці люди, про яких каже Буданов, з України, з української сторони, очільник ГУР відповів: "Перш за все з української сторони. Це перш за все".

Що відомо про вбивство Кірєєва

У ГУР Міноборони 5 березня 2022 року повідомили, що під час війни, виконуючи спеціальні завдання, загинули три співробітники Головного управління розвідки, зокрема, Денис Кірєєв.

Вже у січні 2023 року The Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому йшлося, що саме Денис Кірєєв попередив українську розвідку про наказ Путіна розпочати повномасштабне вторгнення.

За даними видання, Кірєєв мав звʼязки в українській та російській фінансовій сфері — і це, нібито, зацікавило очільника ГУР Кирила Буданова, який запропонував йому використати свої контакти, щоб спробувати ввійти до військової розвідки Росії. Його, як пише ЗМІ, відвозили до Харкова, де Кірєєв разом зі ще одним розвідником, начебто, перетинали кордон та збирали інформацію у Росії.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство Кірєєва було пов'язане із поганою координацією українських спецслужб на початку війни. Радник голови ОП зауважив, що Росія намагалася "виставити Кірєєва своїм агентом", проте він не був пов'язаний із ворогом.

Кирило Буданов підтвердив, що Кірєєв, який співпрацював з ГУР, не був подвійним агентом. За словами Буданова, Денис Кірєєв проходив усі перевірки у ГУР, в тому числі і на детекторі брехні.

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