Буданов впевнений, що війна "неодмінно закінчиться"

Глава української розвідки Кирило Буданов, виступаючи перед магістрами Київської Школи Економіки, сказав, що "війна неодмінно закінчиться, це неминучий процес.

Про це йдеться на його офіційній сторінці у Facebook.

Глава розвідки заявив, що зараз в Україні вирішуються важливі глобальні питання, які вплинуть на історію країни та світу. Нове покоління українців має допомогти світу знайти відповіді на ці запитання.

"Війна обов'язково скінчиться, це закономірний процес. І тоді перед нами стоять інші завдання, не менш важливі та не менш складні. Це завжди відбувається, коли нація вирішує піти своїм, нешліфованим шляхом. Гадаю, це нормально. Будь-який рух уперед зустрічає опір. Так що коли ви відчуваєте опір, коли боретесь, це означає, що ви робите це правильно", - сказав він.

“Так завжди буває, коли нація вирішує йти власним неповторним шляхом. Вважаю, це нормально. Будь-який рух уперед зустрічає опір. Тому коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, то ви все робите правильно”, - сказав він.

Глава ГУР заявив, що зараз в Україні вирішуються найважливіші питання, які вплинуть на історію країни та всього людства.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна

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