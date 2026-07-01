Буданов: Єдність - це запорука виживання нашої держави

Реклама

«Єдність - це основа держави, запорука її виживання в наш час. Це єдине ціле та єдині правила, які об'єднують усю нашу країну та всіх її громадян, незалежно від національності», - наголосив Кирило Буданов.

Керівник ОП зауважив, що проблема внутрішніх розколів залишається головним викликом для України протягом останніх чотирьох століть. За словами Буданова, історичний досвід чітко доводить: коли всередині країни зникає консолідація, держава просто припиняє існувати.

Окремо голова Офісу Президента відреагував на запитання про те, чи потрібно вже зараз прораховувати ризики повоєнного розколу країни та можливого «зведення рахунків» після завершення бойових дій. На це Буданов відповів досить категорично.

Реклама

«Розумієте, не існує єдності воєнної, довоєнної чи повоєнної. Єдність або є, або її немає», - резюмував Буданов.

Раніше очільник ОП неодноразово наголошував на тому, що внутрішня єдність є головним фактором здатності України протистояти зовнішнім загрозам.

Новини партнерів