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Буданов: Єдність - це запорука виживання нашої держави
Без внутрішньої консолідації громадян та дотримання єдиних для всіх правил Україна ризикує втратити державність, як це вже неодноразово траплялося в її історії. Саме тому національна єдність сьогодні є не просто гаслом, а базовою умовою фізичного виживання країни в часи війни. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час свого виступу на Форумі Єдності у Києві, організованому ГО «Громадсько-військовий рух» (ГВР).
«Єдність - це основа держави, запорука її виживання в наш час. Це єдине ціле та єдині правила, які об'єднують усю нашу країну та всіх її громадян, незалежно від національності», - наголосив Кирило Буданов.
Керівник ОП зауважив, що проблема внутрішніх розколів залишається головним викликом для України протягом останніх чотирьох століть. За словами Буданова, історичний досвід чітко доводить: коли всередині країни зникає консолідація, держава просто припиняє існувати.
Окремо голова Офісу Президента відреагував на запитання про те, чи потрібно вже зараз прораховувати ризики повоєнного розколу країни та можливого «зведення рахунків» після завершення бойових дій. На це Буданов відповів досить категорично.
«Розумієте, не існує єдності воєнної, довоєнної чи повоєнної. Єдність або є, або її немає», - резюмував Буданов.
Раніше очільник ОП неодноразово наголошував на тому, що внутрішня єдність є головним фактором здатності України протистояти зовнішнім загрозам.