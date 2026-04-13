Буданов з дружиною прийшов на Великдень до церкви: як відреагували українці в Мережі

Кирило Буданов з дружиною

Очільник Офісу президента Кирило Буданов разом із дружиною Маріанною відвідали церкву на Великдень. Під час святкування подружжя мало вигляд стриманий та гармонійний. Кирило Буданов обрав чорний костюм і сорочку, а його дружина — темний образ із квітковою хусткою.

Кирило Буданов привітав українців з Великоднем на своїй сторінці в Інстаграм, бажаючи тепла, спокою та енергії для боротьби за вільну Україну.

Однак у Мережі мало хто звернув увагу на привітання. Справжні словесні баталії були зовсім про інше. Зокрема, аудиторія буквально розділилася на «прихильників» та «противників» Буданових.

Критикували одяг подружжя:

А чого вони вдягнуті наче на траур чи похорон? Трохи з образами переборщили

Деякі навіть помітили, що хустка Маріанни Буданової дуже схожа на виріб Gucci за 540 доларів (близько 23 тисяч гривень).

Деякі іронізували:

Пан Буданов з Раміною одружений?))

Однак переважна більшість коментарів були позитивними

З Великоднем вашу родину, пане Генерал!!! Дякуємо за Все!!! Слава Україні

Дай Боже їм любові!

В них кохання, це головне! Вони щасливі — це очевидно! І не треба їй заздрити! Буданов крутий!

Гарна пара. Зі святом.

Люди добрі, це чудова молода українська сім’я!

Сім’я патріотів України. Пану Кирилу особлива подяка за його величезний вклад для захисту, для перемоги нашого народу. Люди, що ви пишете? Що з вашим розумом і совістю?

Він красавчик. І дружина красуня. Цвіт і гордість нації. На таких лідерах, як Буданов, все і тримається. Здоровʼя та щастя їх родині.

Що відомо про дружину Кирила Буданова

Кирило Буданов одружився з Маріанною 2013 року.

Дружина Буданова за фахом психологиня. Від 2015 до 2017 року вона займалася волонтерською діяльністю в Головному військовому шпиталі.

Раніше Маріанна балотувалася в депутати Київради та була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.