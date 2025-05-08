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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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48
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Буданов з нагоди Дня перемоги над нацизмом: "Вільний світ здатна врятувати лише глобальна згуртованість"

Начальник ГУР МО переконаний, що солідарність з Україною — це найкраща інвестиція у вільну, сильну та безпечну Європу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Кирило Буданов

Кирило Буданов / © Associated Press

У День пам’яті та перемоги над нацизмом начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов опублікував звернення, у якому нагадав про уроки Другої світової війни та провів паралелі з нинішньою боротьбою проти російської агресії.

Про це Кирило Буданов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«80 років минуло, але багато аспектів Другої світової ще досі всеосяжно не осмислені. Утім та страшна війна точно вчить, що вільний світ здатна врятувати лише глобальна згуртованість ― коли проти монстра діють злагоджено. Бо ж коли нормальні люди у своїх країнах різними мовами промовляють "Ніколи знову", на росії панує мілітаристський шабаш, знову і знову лунають накази для продовження злочинної війни та окупації», — зазначив Буданов.

Начальник ГУР МО вважає, що «солідарність з Україною, допомога нашим Силам безпеки і оборони та системний тиск на державу-агресора росію зараз — це найкраща інвестиція у вільну, сильну та безпечну Європу, у світ, де гідність, воля і повага до людини, а також щасливе дитинство наших дітей — надійно захищені».

«Вірю в те, що результати сміливої збройної боротьби України зі злом, яку нині ведуть найкращі сини і дочки нашої нації, а також тисячі іноземних добровольців, не будуть змарновані. Наша довга пам’ять і незаплямоване знання про Другу світову війну допомагають нам у захисті демократії, правди й волі, прав людини, а ще ― у встановленні справедливої відплати за агресію та воєнні злочини, скоєні росією. Перемогли нацизм ― здолаємо і рашизм. Слава Україні та її воїнам!» — підсумував очільник української розвідки.

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