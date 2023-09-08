Буданов заінтригував заявою про спілкування з російськими пілотами

Кирило Буданов переконаний, що успішне переправлення російського вертольота до України додасть впевненості іншим пілотам РФ.
Після успішної операції української розвідки "Синиця", під час якої російський пілот перегнав ворожий гелікоптер до України, ГУР веде переговори із ще кількома пілотами країни-агресора.
Про це розповів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
За його словами, розкрити деталі він, звісно, не може, але таке спілкування з цими особами продовжується.
"Подібне спілкування у нас як йшло з ще кількома особами, так і триває. Те, що сталося (операція "Синиця" — ред.), просто додасть впевненості тим людям, які ще сумніваються", - сказав Буданов.
Кирило Буданов також прокоментував те, як у РФ відреагували на "позаштатну ситуацію" і чи вжили там якихось додаткових заходів безпеки та охорони.
"Вони засмучені, давайте скажемо так. ФСБ почала ще активніше працювати. Це примітивні методи й нічого хорошого це в принципі не дасть", - сказав керівник ГУР.
Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов також анонсував нові операції, подібні до історії російського пілота, який перегнав вертоліт Мі-8 до України.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Історія спецоперації ГУР під кодовою назвою "СИНИЦЯ" - Андрій Юсов".
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