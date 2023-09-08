Буданов заінтригував заявою про спілкування з російськими пілотами

Після успішної операції української розвідки "Синиця", під час якої російський пілот перегнав ворожий гелікоптер до України, ГУР веде переговори із ще кількома пілотами країни-агресора.

Про це розповів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, розкрити деталі він, звісно, не може, але таке спілкування з цими особами продовжується.

"Подібне спілкування у нас як йшло з ще кількома особами, так і триває. Те, що сталося (операція "Синиця" — ред.), просто додасть впевненості тим людям, які ще сумніваються", - сказав Буданов.

Кирило Буданов також прокоментував те, як у РФ відреагували на "позаштатну ситуацію" і чи вжили там якихось додаткових заходів безпеки та охорони.

"Вони засмучені, давайте скажемо так. ФСБ почала ще активніше працювати. Це примітивні методи й нічого хорошого це в принципі не дасть", - сказав керівник ГУР.

Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов також анонсував нові операції, подібні до історії російського пілота, який перегнав вертоліт Мі-8 до України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Історія спецоперації ГУР під кодовою назвою "СИНИЦЯ" - Андрій Юсов".

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