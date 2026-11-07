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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Буданов заплатить штраф за використання російської мови: що відомо

Буданов сплатить штраф за використання російської мови під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Кирило Буданов.

Кирило Буданов.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов сплатить штраф за використання російської мови під час подій у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада.

Про це повідомила мовна омбудсменка Олена Івановська.

«Закон про мову існує для того, щоб працювати, а не щоб розколювати суспільство чи ставати приводом для нескінченних хейт-штормів. У цій конкретній історії всі належні юридичні процедури вже запущено», — наголосила вона.

За її словами, комунікація з «фігурантом інциденту відбулася — спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля». Буданов визнав порушення мовного законодавства «без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції».

Водночас Івановська закликала не перетворювати цю ситуацію на хвилю хейту в соціальних мережах.

На відео, оприлюднених після інциденту в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада, чути, як Кирило Буданов під час розмови з протестувальниками подекуди переходить на російську мову.

Зауважимо, використання російської мови під час виконання службових обов’язків посадовцю загрожує штраф від 3 400 до 6 800 грн. За повторне порушення протягом року — до 11 900 грн.

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці біля будинку, де тимчасово перебували нацгвардійці, повернуті після самовільного залишення частини, спалахнули сутички. Увечері на місце прибув очільник ОП Кирило Буданов. Під час спілкування він спілкувався з присутніми російською мовою. Відео поширили в соцмережах та викликало обурення.

Окрім того, Буданов поспілкувався з 14-річним підлітком, який під час заворушень опинився на території будинку, бо «прийшов з пацанами». Відомо, що посадовець спілкувався телефоном з родичами хлопця.

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