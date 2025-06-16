Буданов "засвітив" величезний шрам на руці: що з ним сталося (фото)

Кирило Буданова / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов «засвітив» шрам на своїй руці. Це сталося, коли він отримував нагороду від голови ДСНС Андрія Даника за проведення рятувальної операції у Києві. Йдеться про гасіння пожеж у Києві після масованої атаки РФ в ніч на 10 червня. Тоді для гасіння ГУР надало два свої гелікоптери КА-52.

Український політолог та блогер Кирило Сазонов прокоментував фото з ушкодженою рукою Буданова.

На його думку, на фото Буданова видно наслідки поранення.

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«Що у Кирила Буданова з рукою? Зверніть увагу на фотографії його нагородження за допомогу в ліквідації наслідків ракетного удару. Права рука має явні ознаки серйозного пошкодження. Його стан здоров’я не коментувався публічно. Хіба що він сам в деяких інтерв’ю давав мінімальну інформацію», — зауважує експерт.

На думку Сазонова, за зовнішніми ознаками, це схоже на шрам від серйозного поранення правого плеча.

«Точно ушкоджено м’які тканини. Якщо придивитися до його осанки, то можна зробити висновок, що ушкоджено також суглоби. Рухомість збережено, отже нервовий пучок не задітий. Загалом, функція руки не порушена», — нагадує експерт.

Зокрема, аналітик згадав про інтерв’ю Буданова дворічної давнини, де він коротко розповів про декілька своїх поранень. Під час третього куля влучила в руку і вибила ліктьовий суглоб, унаслідок чого рука погано згинається.

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Зауважимо, що керівник ГУР не розкривав подробиць, як отримав поранення, лише згадував, що сталося це на Донеччині.

Сазонов припускає, що найтяжчим було друге згадане поранення. Після підриву протипіхотної міни Буданову пробило спину і шию. Один з уламків так і залишився в тілі поблизу серця, оскільки діставати його небезпечно для здоров’я, стверджує експерт.

«Як він після цього пройшов п’ять кілометрів до точки евакуації — одному Богу відомо. Адреналін робить з людьми дивовижні речі. Сам розвідник погоджується з тим, що поранення важке, але „жити можна“. Що тут додати? Можливості людського організму здатні вражати. Втім, важливо зважати і на людину, яка не ламається навіть в таких ситуаціях», — розмірковує Кирило Сазонов.

Раніше ми писали, як ГУР стало однією з найсильніших розвідок у світі.

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