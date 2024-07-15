Буданов заявив про наступ окупантів з півночі: Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву керівника ГУР Кирила Буданова про наступ РФ з півночі заявив, що нібито ці слова "трохи не так зрозуміли".

Про це глава держави заявив під час пресконференції 15 липня.

Під час пресконференції українського лідера попросили прокоментувати заяву головного українського розвідника про підготовку наступу РФ з півночі.

"Я після цієї заяви подзвонив генералу Буданову. Він сказав, що трохи не так його зрозуміли. Ми розуміємо, що наступи можуть бути… просто можуть бути. Я вважаю, що на Сході найскладніша ситуація - на мою думку та на думку командування ЗСУ. Вважаємо, що на Харківщині зроблено серйозну роботу, щоб унеможливити потужний наступ з півночі", - наголосив Зеленський.

Зупинка наступу росіян у Харківській області дозволила затягнути туди війська з різних куточків, що стояли вздовж російсько-українського кордону. Саме це унеможливило накопичення сильного угруповання на інших ділянках.

"Це те, про що я отримав інформацію і діляюся з вами. Те, що маю від різних розвідок нашої держави", - додав президент.

Нагадаємо, днями Кирило Буданов в одному з інтерв'ю заявив, що наступ окупантів з півночі вже триває. За його словами, загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну на цій ділянці фронту абсолютно реальна.

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