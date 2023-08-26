Буданов заявив, що дружина живе з ним у робочому кабінеті

Керівник ГУР уточнив, що його дружина не працює в Головному управлінні розвідки.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

На питання журналістки, чи є у керівника ГУР час на прості моменти людського щастя, Буданов відповів: "Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. 24 на 7. Раніше я йшов на роботу і повертався, а зараз...".

Проте Буданов уточнив, що його дружина не працює в ГУР.

Також він пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення на день народження подарував дружині паперову квітку, зроблену зі стікерів власними руками, адже справжні квіти тоді не було ніде.

Раніше Кирило Буданов назвав мету висадки ГУР у Криму та анонсував наземну операцію.

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