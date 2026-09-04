Буданов зізнався у таємних контактах із ГРУ та Пригожиним: що відбувалося за лаштунками

Кирило Буданов

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов, який очолює українську делегацію на переговорах із Росією, заявив, що протягом війни підтримував прямі контакти з представниками російської військової розвідки, зокрема з її очільником адміралом Ігорем Костюковим, а також із засновником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним.

Про це повідомляє The New York Times.

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Буданов пояснив, що навіть під час активних бойових дій Україна та Росія мають підтримувати канали комунікації, оскільки сторони зрештою змушені шукати можливість завершення війни. За його словами, відсутність довіри між противниками не виключає переговорів і робочих контактів.

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«Звісно, ми не можемо довіряти один одному, тому що ми перебуваємо у стані війни. Це логічно й зрозуміло. Водночас обидві сторони розуміють, що їм потрібно шукати рішення. Війна не може бути вічною», — сказав Буданов.

За словами керівника ОП, він неодноразово спілкувався з адміралом Ігорем Костюковим, який очолює російське Головне управління Генерального штабу — ГРУ. Їхні контакти розпочалися ще у 2022 році за посередництва Туреччини. Одним із питань переговорів було забезпечення роботи судноплавних маршрутів у Чорному морі для експорту зерна.

Буданов зазначив, що за роки війни такі контакти дали змогу досягти конкретних результатів, зокрема у питаннях обміну військовополоненими. При цьому переговори тривали навіть на тлі бойових операцій українських сил проти підрозділів російської військової розвідки.

Окремо Буданов розповів про свої контакти з Євгеном Пригожиним — засновником російської ПВК «Вагнер». За його словами, він регулярно спілкувався з Пригожиним аж до заколоту «Вагнера» проти Кремля у 2023 році. Через кілька тижнів після спроби заколоту Пригожин загинув унаслідок падіння його літака.

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Буданов наголосив, що для військового розвідника підтримання каналів зв’язку з противником є звичною частиною роботи. «Я офіцер військової розвідки. Усе своє життя я перебуваю в діалогах і комунікаціях. Для мене це нескладно», — сказав він.

Як зазначає The New York Times, саме можливість безпосередньо займатися переговорним процесом була однією з причин, через які Буданов погодився очолити Офіс президента України. Він вважає, що навіть за відсутності довіри між сторонами діалог необхідно зберігати, оскільки війна не може тривати безкінечно.

Нагадаємо, Кирило Буданов вважає, що мирні переговори можуть відновитися вже цього місяця. Втім, умови для припинення вогню навряд чи з’являться до весни.

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