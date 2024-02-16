Буданов знає, хто стоїть за отруєнням його дружини, та пообіцяв "дії у відповідь"

Також він розповів про її стан здоров'я.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни.

Про це генерал-лейтенант сказав французькому виданню Liberation.

"Звичайно, знаю", - відповів очільник ГУР на відповідне запитання.

Також Буданов розповів про стан здоров'я його обраниці.

"Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені складно сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите дії у відповідь на російській території, і всі це зрозуміють", — додав він.

Дружина очільника ГУР Маріанна Буданова / Скриншот з відео

Нагадаємо, 28 листопада 2023 року стало відомо про отруєння Маріанни Буданової важкими металами. Її госпіталізували, коли стан здоров'я став різко погіршуватися. Припускають, що отрута могла потрапити в організм з їжею. Згодом стало відомо, що разом з дружиною Буданова отруїли ще декількох працівників ГУР. Їхні симптоми з'явилися пізніше.

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