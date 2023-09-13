Буданов знову студент - він подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії

Керівник української розвідки Кирило Буданов подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії на “Політологію”.

Про це пише “Суспільне”.

Як стало відомо, за даними рейтингової таблиці, Кирило Буданов перший у списку на спеціальність "Політологія". Форма навчання - вечірня.

"У зв'язку з тим, що академію закінчив Головнокомандувач Валерій Залужний, дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", — розповів “Суспільному” ректор Острозької академії, Герой України Ігор Пасічник.

Він також додав, що Буданов поки що допущений до аспірантури. Наказу про зарахування ще немає.

"Острозька академія зараз входить у трійку найкращих університетів не тільки в Україні. Якщо УКУ приватний університет, то залишилися Києво-Могилянська академія та Острозька академія. Цілком закономірно, що до нас ідуть вступати. Тим більше, що ми маємо таку спеціальність як "Національна безпека" та "Політологія", які якраз пов'язані із питаннями, що стосується військової справи", — додав Ігор Пасічник.

Нагадаємо, шо після спецоперації з російським Мі-8 кількість охочих військових РФ здатися у полон Україні зросла на 70%.

Читайте також: