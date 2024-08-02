Буданов зробив гучну заяву щодо знищення Кримського мосту

Робота спецпризначенців української військової розвідки в цьому напрямку триває.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України триває робота, спрямована на знищення у найближчі кілька місяців Кримського мосту, який сполучає окупований півострів із територією держави-агресорки.

Про це заявив заявив начальник української військової розвідки Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, спецпризначенці ГУР працюють як над дальніми ударами по російських військових об’єктах в Криму, так і над знищенням Керченського мосту.

“Це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота іде”, – сказав Буданов.

При цьому начальник ГУР Міноборони зазначив, що існують шанси, що Кримський міст буде зруйнований у найближчі кілька місяців.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов назвав Кримський міст найбільш зайвою інженерною конструкцією на окупованому росіянами півдні.

Кримський міст досі не відновлено! Річниця удару по логістиці окупантів!

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