Буданов зробив гучну заяву щодо знищення Кримського мосту

Робота спецпризначенців української військової розвідки в цьому напрямку триває.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України триває робота, спрямована на знищення у найближчі кілька місяців Кримського мосту, який сполучає окупований півострів із територією держави-агресорки.
Про це заявив заявив начальник української військової розвідки Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.
За його словами, спецпризначенці ГУР працюють як над дальніми ударами по російських військових об’єктах в Криму, так і над знищенням Керченського мосту.
“Це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота іде”, – сказав Буданов.
При цьому начальник ГУР Міноборони зазначив, що існують шанси, що Кримський міст буде зруйнований у найближчі кілька місяців.
Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов назвав Кримський міст найбільш зайвою інженерною конструкцією на окупованому росіянами півдні.
Читайте також: