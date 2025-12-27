- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 1 хв
Буданов зробив невтішний прогноз про ракетно-дронові удари Росії
Російське виробництво ракет та дронів вийшло на пік своії промислових потужностей, на якому досі перебуває.
Російський військово-промисловий комплекс виконує та перевиконує плани із виготовлення ракет та ударних дронів, тому повітряні атаки на Україну не припиняться.
На цьому наголосив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному».
Віг зазначив, що у перший рік повномасштабного вторгнення держава-агресорка дійсно майже вичерпала запаси своїх ракет, які були на той час.
«Якщо пам’ятаєте, був майже рік, коли всі ці удари були досить епізодичними — це був 23-й рік до, приблизно, квітня 24-го. Ракетні удари тоді були досить рідкісним явищем, шахеди використовувались одинично», — нагадав очільник ГУР.
Однак, за словами Буданова, відтоді російська військова промисловість вийшла на пік своєї потужності, на якому досі перебуває.
«Вони повністю виконують, а дуже часто й перевиконують плани», — наголосив він.
При цьому, зазначив очільник ГУР, до виробництва дронів і ракет ані Іран, ані Північна Корея ніякого відношення не мають.
Кирило Буданов додав, що за такого виробництва ракет та дронів, яе налагодила держава-агресорка, масовані ракетні удари по енергетиці України, які розпочалися ще восени, триватимуть і надалі.
Нагадаємо, 27 грудня армія РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом — 559 повітряних цілей.