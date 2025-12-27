Буданов зробив невтішний прогноз про ракетно-дронові удари Росії

Російська повітряна атака на Україну / © tsn.ua

Реклама

Російський військово-промисловий комплекс виконує та перевиконує плани із виготовлення ракет та ударних дронів, тому повітряні атаки на Україну не припиняться.

На цьому наголосив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному».

Віг зазначив, що у перший рік повномасштабного вторгнення держава-агресорка дійсно майже вичерпала запаси своїх ракет, які були на той час.

Реклама

«Якщо пам’ятаєте, був майже рік, коли всі ці удари були досить епізодичними — це був 23-й рік до, приблизно, квітня 24-го. Ракетні удари тоді були досить рідкісним явищем, шахеди використовувались одинично», — нагадав очільник ГУР.

Однак, за словами Буданова, відтоді російська військова промисловість вийшла на пік своєї потужності, на якому досі перебуває.

«Вони повністю виконують, а дуже часто й перевиконують плани», — наголосив він.

При цьому, зазначив очільник ГУР, до виробництва дронів і ракет ані Іран, ані Північна Корея ніякого відношення не мають.

Реклама

Кирило Буданов додав, що за такого виробництва ракет та дронів, яе налагодила держава-агресорка, масовані ракетні удари по енергетиці України, які розпочалися ще восени, триватимуть і надалі.

Нагадаємо, 27 грудня армія РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом — 559 повітряних цілей.