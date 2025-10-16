Буданов зробив тривожну заяву про загрозу поряд з Україною

Очільник ГУР Кирило Буданов / © Getty Images

Українцям слід готуватися до того, що найближчі роки не будуть мирними.

Про це очільниу Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав на Київському міжнародному економічному форумі.

Очільник ГУР наголосив, що не має на увазі постійні бойові дії, а говорить про загрозу, яка існуватиме поряд з Україною.

«На жаль, чи на щастя, нашому суспільству доведеться усвідомити, що абсолютно мирне, беззагрозливе життя найближчими роками навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми воюватимемо постійно, ні, йдеться не про це. А про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, збройної відсічі, у будь який момент. Це буде, як то кажуть, і виклик, і наша змога. Для нашого суспільства мається на увазі. І з цим доведеться жити», — пояснив Буданов.

Нагадаємо, раніше Буданов заявляв, що Росія може оголосити нову мобілізацію, і це, на жаль, є реальною загрозою.