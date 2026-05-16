- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1073
- Час на прочитання
- 1 хв
Буданов зробив заяву про мобілізацію 18-25 річних чоловіків в Україні
Кирило Буданов наголосив, що мобілізаційні заходи буду тривати — «інакше країна просто впаде».
Україні потрібна мобілізація. Наразі рекрутинг добровольців не спроможний покрити ті кількості, які потрібні для армії.
Про це повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю The Times.
«В принципі через 12,5 років війни добровільно спонукати (до армії Ред.) немає чим. Без мобілізації неможливо в даному випадку. Інакше країна просто впаде», — наголосив він.
За словами Буданова, «перегини на місцях» під час мобілізаційних заходів мають поганий вигляд. Над вирішенням цієї проблеми працюють, але є «але», додав він.
«Поки є воєнний стан і мобілізація, на жаль, такі випадки будуть мати місце. Це не щось екстраординарне. Таке відбувалося в усіх країнах, які застосовували механізм мобілізації», — пояснив очільник ОП.
Окремо Буданов висловився щодо можливого залучення до служби чоловіків 18–25 років. З його слів, це не можливо.
«Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18–25 років, ми знищимо майбутнє нашої держави, ціле покоління», — заявив Буданов.
Нагадаємо, Буданов пообіцяв боротися з «ексцесами» з боку працівників ТЦК «всіма можливими способами». При цьому, додав він, мобілізація в Україні має тривати.
«Ми ведемо найжахливішу повномасштабну, тотальну війну на цей момент. Війну, в якій беруть участь мільйонні угруповання. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде», — наголосив він.