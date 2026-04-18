ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1800
Час на прочитання
1 хв

Буданов зробив заяву про мобілізацію в Україні

Очільник ОП наголошує, що план щодо мобілізації виконують, але є нюанс.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кирило Буданов.

Кирило Буданов.

Україна протягом останніх пів року виконує мінімальний план мобілізації. Труднощі виникають, але вони закономірні та є наслідком тривало війни.

Про це розповів очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю молдовському виданню «Маленька країна».

«Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, — це абсолютно закономірний розвиток подій», — наголосив Буданов.

Зі слів керівника ОП, «хоч дуже складно», але ситуація контрольована. Протягом останніх шести місяців Україна «справляється з мінімальним планом мобілізації».

«Це дається не просто. Однак крайні пів року команда, яка цим займається, їй це вдається», — додав Кирило Буданов.

Зауважимо, раніше Буданов різко висловився про ухилянтів та мобілізацію. З його слів, у суспільстві виник парадокс: бажання перемоги та одночасне ухилення від мобілізації. Очільник ОН називає цю ситуацію «великою проблемою».

Нагадаємо, голова підкомітету з питань соцзахисту ветеранів Анатолій Остапенко наголошує, що зниження мобілізаційного віку можна уникнути. З його слів, в країні є мобілізаційний ресурс серед військових пенсіонерів та працівників силових структур. Завдяки цьому не доведеться не знижувати мобілізаційній вік.

Дата публікації
Кількість переглядів
1800
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie