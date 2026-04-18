Буданов зробив заяву про мобілізацію в Україні

Кирило Буданов.

Україна протягом останніх пів року виконує мінімальний план мобілізації. Труднощі виникають, але вони закономірні та є наслідком тривало війни.

Про це розповів очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю молдовському виданню «Маленька країна».

«Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, — це абсолютно закономірний розвиток подій», — наголосив Буданов.

Зі слів керівника ОП, «хоч дуже складно», але ситуація контрольована. Протягом останніх шести місяців Україна «справляється з мінімальним планом мобілізації».

«Це дається не просто. Однак крайні пів року команда, яка цим займається, їй це вдається», — додав Кирило Буданов.

Зауважимо, раніше Буданов різко висловився про ухилянтів та мобілізацію. З його слів, у суспільстві виник парадокс: бажання перемоги та одночасне ухилення від мобілізації. Очільник ОН називає цю ситуацію «великою проблемою».

Нагадаємо, голова підкомітету з питань соцзахисту ветеранів Анатолій Остапенко наголошує, що зниження мобілізаційного віку можна уникнути. З його слів, в країні є мобілізаційний ресурс серед військових пенсіонерів та працівників силових структур. Завдяки цьому не доведеться не знижувати мобілізаційній вік.