Буданов зробив заяву про стрілянину в Києві за участю силовиків

Кирило Буданов. / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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У середу, 2 вересня, на Лівому березі Києва сталася стрілянина. Розслідуванням інциденту вже займаються Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі «РБК.Україна».

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З його слів, важливо забезпечити «ретельне та неупереджене розслідування».

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«Але ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази», — наголосив Буданов.

Стрілянина в Києві — що відомо

Зранку у Мережі з’явилися відео стрілянини на Березняк, що на Лівому березі Києва. Деякі Telegram-канали події розпочалися ще вночі і тривали з ранку. Ресурси пов’язували цей інцидент із СБУ і ГУР. На кадрах видно озброєних людей у спорядженні, схожому на те, яке використовують українські спецслужби.

Згодом СБУ зробила першу заяву. Зазначається, що під час спецоперації щодо запобігання теракту на російського опозиціонера на них напала група осіб, які належать до одного з підрозділів Сил оборони. Аби припинити напад, на місце події викликали спецпідрозділ «Альфа». Під час збройного опору правоохоронці відкрили вогонь. Кілька нападників дістали поранення. Усіх їх затримали.

Зауважимо, сьогодні зранку в СБУ заявили, що спецслужби РФ готували теракт проти лідер російського опозиційного політичного національного руху, який прибув до України з нагоди Дня Незалежності.

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