Кирило Буданов

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Під час Конгресу місцевих і регіональних влад на Закарпатті голові Офісу президента Кирилу Буданову нагадали про його знаменитий червоний блокнот із написом «Список підар*сів 2026». Один із присутніх пожартував, що занепокоївся після того, як посадовець подивився на нього та щось занотував.

Відповідне відео опублікувало в Instagram видання «Новини Live».

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На записі один із учасників зустрічі звернувся до Буданова й розповів, що помітив його увагу на початку заходу. Чоловік припустив, що керівник ОП міг записати щось про нього, і з гумором пов’язав це зі знаменитим блокнотом Буданова.

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«Я побачив, що на початку ви на мене подивились і щось записали. Із ваших інтерв’ю знаю, що це нічим добрим не закінчується», — пожартував він. Його слова викликали сміх присутніх.

Буданов у відповідь усміхнувся та запевнив чоловіка, що йому нічого не загрожує: «У вашому випадку буде виняток».

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов із гумором коментував свій червоний блокнот із написом «Список під*расів 2026». Коли його запитали, чи можна дізнатися, хто потрапив до цього переліку та за яким принципом туди вносять людей, він відмовився розкривати подробиці, але натякнув, що список чималий.

«Не можна. Але він товстий, я вам так скажу. Він в принципі товстенький такий блокнотик. Я ж пишу все ж таки, то він наповнюється», — розповідав Буданов.

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