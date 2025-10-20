Будапешт – поганий майданчик: Зеленський про переговори з Путіним, "Томагавки" та 25 Patriot

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Путін телефонував до Трампа саме через «Томагавки». Також глава держави розповів, як ставиться до ідеї провести зустріч з російським диктатором саме у Будапешті.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами.

ППО

Він розповів, що в координації з «відповідними службами США» Україна має діалог з оборонними компаніями щодо ППО. Готується контракт на 25 систем Patriot.

«Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала. Є черги у виробництві. І є та кількість систем, яка потрібна якнайшвидше, а є ще та, яка потрібна довгострокова як гарантія безпеки. Це 25 систем, які потрібні. Ми багато часу були в розмовах з компаніями і в розмовах у Білому домі і особисто з президентом (Трампом — ред.). 25 систем це запит від нашої армії, хочу це підкреслити, — від Повітряних сил, саме від ППО», — сказав Зеленський.

За його словами, ці 25 систем Україна буде отримувати щороку — «різну кількість в різні роки».

«Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву — зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення», — додав президент.

Він зауважив, що для купівлі «Петріотів», потрібні гроші, яких в України немає. Тому Зеленський пропонує використати для цього заморожені російські активи.

«Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. У нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату — завдання таке, і в межах цих угод це реалістично», — каже глава держави.

«Томагавки»

«Друга історія — з далекобійною зброєю, а саме з «томагавками». Президент Трамп публічно сказав, що Америці вони потрібні. На мій погляд, він не хоче ескалації з «рускими» до того часу, поки не зустрінеться з ними», — лаконічно зауважив Зеленський.

Будапешт — як майданчик для переговорів

Зеленський визнав, що не в захваті від ідеї проводити переговори у Будапешті.

«Я не вважаю, що Будапешт — найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно, в якій країні буде зустріч», — сказав він.

Зеленський зізнався, що мав розмову з радником Трампа Віткоффом, у якій пропонував альтернативи Угорщині: Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина.

«Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем’єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців, або хоча б щось врівноважене», — сказав президент.

Він звинував Орбана, що той просуває думку щодо начебто безумовних переваг Росії в цій війні.

«Настрій, що Росія начебто виграє на полі бою, присутній в тих чи інших колах Сполучених Штатів Америки, так само, як і протилежний настрій — Росія нічого не виграє. Мені здається, що серед людей, які постійно просувають думку щодо начебто безумовних переваг Росії в цій війні, є й чинний прем’єр-міністр Угорщини. І коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем’єр-міністр Угорщини має до цього, скажімо так, адекватне відношення. Хочу нагадати, що коли цей політик їздив у Росію, в Китай, в США і пробував набирати для себе політичної ваги, ми казали, що ми не давали йому ніяких повноважень, і зрештою всі його зусилля не принесли жодного результату, що й було зрозуміло заздалегідь», — пояснив Зеленський

Чи зетелефонував Путін Трампу через «Томагавки»?

Зеленський підтвердив, що Путін зателефонував до Трампа саме через те, що американський президент розглядав можливість надати Україні далекобійні ракети.

Нагадаємо, за інформацією FT, на зустрічі у Білому домі Трамп з лайкою вимагав від Зеленського здати Донеччину, погрожуючи «знищенням України».