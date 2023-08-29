Буданов припустив, чи зможуть окупанти захиститися від українських морських дронів

Ефективна зброя – морські дрони-камікадзе, які застосовуються для поразки об'єктів біля окупованого Криму. Досягати цілей не заважає навіть те, що російські війська знищують більше ніж половину.

Про це очільник Головного управління розвідки України сказав в інтерв'ю "Крим.Реалії".

Морські дрони – загроза для флоту РФ

Як зауважив голова СБУ Василь Малюк у коментарі CNN, ці дрони атакували Керченський міст, великий десантний корабель "Оленьогірський гірник" та танкер SIG. Буданов наголосив, що точну кількість дронів, які має Україна, назвати не можна. Але їх насправді багато.

"Наскільки це ефективно працює? Оскільки є реальні завдані втрати, і ціна такого дрона, і ціна бойового корабля – непорівнянна, можна сказати, що це досить ефективний спосіб", – запевняє чільник розвідки.

Так, можливо, росіяни і знищують 70% цієї зброї, але 30% – становлять неабияку проблему для них.

За словами Буданова, навіть якщо ворог знищить такий дрон поряд із російським кораблем, то він вирушить на тривалий ремонт. Слід згадати історію, коли морські скутери зайшли в акваторію бухти Севастополя. Тоді морський дрон ліквідували на підході до фрегата "Адмірал Ессен".

"Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, начебто. Але від вибухової хвилі – оскільки його знищили приблизно за 100 метрів від корабля, а заряд досить потужний – і осколками було повністю пошкоджено радіоелектронне обладнання корабля, певна електроніка, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт, 3,5 місяці простояв у доці", – зауважив голова ГУР МО України.

Звісно, морські дрони – не зброя наступу, але вони хороші для стримування флоту супротивника. Буданов акцентує: їхнє використання призвело до того, що російські кораблі не виходять за рейд Севастополя.

"Кораблі просто не можуть нікуди вийти. Вони залишили північну частину Чорного моря, західну частину Чорного моря. Вони просто ховаються за рогом, за поворотом Криму, південно-східною частиною. І все. Швидко заходять, поповнюють запаси, виходять. Ось усе, що вони можуть зробити", – зазначив глава ГУР МО.

Нагадаємо, останнім часом все частіше повідомляється про обстріли в тимчасово окупованому Криму, які знищують російську техніку на території півострова. Так, до мережі потрапив знімок того, який вигляд тепер має полігон ППО в Криму, який атакували раніше.

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