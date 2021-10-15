"Буде 10 днів складних", - Данілов назвав дату початку піку нової хвилі пандемії коронавірусу в Україні

"Буде 10 днів складних", - Данілов назвав дату початку піку нової хвилі пандемії коронавірусу в Україні

Існують занепокоєння щодо забезпечення лікарень киснем.

Початок піку захворюваності на COVID-19 в Україні цієї осені розпочнеться за півтора тижні, від 25 жовтня.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми вважаємо, що пік буде від 25 жовтня, і в нас буде 10 днів складних. Ми розраховуємо, що в лікарнях буде 50-55 тисяч людей одномоментно… Ми вважаємо, що наша система готова", - сказав Данілов.

Водночас існують занепокоєння щодо забезпечення лікарень киснем. Адже в Україні нині вирує штам коронавірусу "Дельта", а в інфікованих ним хворих складно піднімати рівень кисню.

"Ми потребуємо зараз дуже великих обсягів кисню. Якщо раніше, коли людина хворіла, 5-7-10-12 літрів вистачало, то сьогодні у нас є випадки, коли треба одразу 15-20-30", - зазначив секретар РНБО.

Існують два способи зменшення кількості хворих на COVID - дотримання карантинних правил та вакцинація. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: 13 500 нових випадків COVID-19 за минулу добу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання