Буде +14°С: синоптикиня повідомила, до яких регіонів України йде порція весняного тепла

Є тенденція до того, що тепло зберігатиметься.
Погода в Україні найближчими днями буде весняною - у регіонах прогнозують до +14°С. Утім, може бути вітряно і хмарно.
Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, інформує "Обозреватель".
У середу, 16 лютого, до нашої країни "прийде нова порція теплого повітря", каже фахівчиня. Зокрема, нічні "мінуси", які були на вихідних і на початку тижня, від завтра мають зникнути. Однак, буде більше хмарності.
"Іноді західні системи будуть приносити до нас як хмарність, так і невеликі опади, але також і тепліші повітряні маси з районів Атлантики", – пояснила Птуха.
За її даними, 16 лютого в західних областях вночі буде близько 0 градусів. Денний максимум становитиме від +3°С до +8 °С.
У четвер, 17 лютого, у більшості областей, крім південних, часом можливі опади, переважно у вигляді дощу, а в Карпатах - дощ і мокрий сніг. Вночі в четвер буде від 0°С до + 5°С, вдень від +4 °С до +9°С, на півдні навіть до 10-14 градусів тепла.
Водночас проходження таких фронтів завжди супроводжується поривами вітру. У четвер можливі пориви до 15-20 м/с.
"Надалі є тенденція до того, що тепло зберігатиметься. У деякі дні буде прохолодніше, у деякі тепліше, але загалом нічні морози в більшості областей відступають. Переважають позитивні значення температури, хоча на північному сході у певні ночі температура може опускатися до 0 градусів", – розповіла синоптикиня.
Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.
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