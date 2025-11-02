Аномально теплий початок листопада / © iStock

На початку листопада на Україну чекає сплеск осіннього тепла. За прогнозами метеорологів, у найближчі дні погода буде сонячною, сухою і значно теплішою за кліматичну норму.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич на meteoprog.

Він зазначив, що над Україною пануватиме область підвищеного атмосферного тиску, тож більшу частину тижня визначатиме антициклональна погода.

«Теплі повітряні маси охоплять майже всю Європу, зокрема й територію України. Саме тому середні температурні показники виявляться вищими за норму — особливо в південних та західних регіонах», — пояснив Кібальчич.

За його словами, опадів буде небагато: короткочасні дощі очікуються переважно на заході, іноді — у північних та центральних областях.

Друге «бабине літо» — коли саме потеплішає

Синоптики прогнозують, що комфортна осіння погода утримається з 3 по 9 листопада. Денна температура сягатиме +14…+18 °C, а подекуди — до +21 °C. Вночі очікується від +3 до +10 °C.

«Майбутні дні можна сміливо назвати другим „бабиним літом“. Воно буде довшим і сонячнішим, ніж короткі періоди тепла, які ми спостерігали у жовтні», — наголосив Кібальчич.

У четвер, 6 листопада, по всій країні очікується тепла бездощова погода, місцями з туманами вранці. Наприкінці тижня, 8–9 листопада, антициклон забезпечить аномально теплі вихідні — до +18 °C на півдні та Закарпатті.

Що чекає далі

Попри теплий старт місяця, синоптики попереджають: ближче до середини листопада в Україну можуть прийти морози та перший сніг.

«Листопад традиційно є контрастним місяцем. Ми очікуємо, що перша декада ще буде без морозів, але вже з другої половини можливе похолодання», — зазначила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, в Україні — тепло та без опадів, а на Київщині та в столиці — туман. Це підтверджує прогнози синоптиків про те, що листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.