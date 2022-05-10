Буде більше попадань у житлові квартали без можливості перехопити - Арестович про радянські ракети, які Росія почала застосовувати в Україні

Буде більше попадань у житлові квартали без можливості перехопити - Арестович про радянські ракети, які Росія почала застосовувати в Україні

Росія почала застосовувати в Україні ракети радянського зразку.

Зараз це в основному ракети виготовлені в 60-х роках минулого століття.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Російська сторона застосовує зараз в основному ракети типу Х-22 типу (старий радянський виріб 60-хх років, з круговою ймовірною помилкою відхилення 200-300 метрів і дуже складною і небезпечною процедурою спорядження/застосування, там високотоксичне паливо) і "Кинджали" сучасну гіперзвукову ракету з літаків МІГ-31. Застосування одночасно найдавніших (і найнебезпечніших) і найсучасніших ракет, показує, що в них пішла економія високоточних ракет, що займають нішу між похмурим старінням і небагатьом кількістю найсучаснішої зброї", - повідомив Арестович.

На його думку, застосування радянських ракет буде давати:

більше промахів і, відповідно, попадань у житлові квартали (Х-22),

більше влучень у вибрані цілі (Кинжал), без можливості перехопити (гіперзвукові ракети не перехоплюються).

"Поєднання точних влучень з одного боку і почастішання випадків руйнувань житлових кварталів з іншого дасть медійну, а отже - психологічну картинку масового ракетного терору. Вона, своєю чергою, породить ефект нездатності ЗСУ протистояти супротивнику щодо цього, і підштовхне істеричні зриви у свідомості. На істеричні зриви у суспільній свідомості, як на загальне негативне тло буде якісніше лягати інша зрада, якої вистачає і навіть більше, ніж вистачає. Саме в цьому полягає розрахований ефект ракетної війни, а не тільки в тому, щоб вразити конкретні цілі: ефект - створення загального негативного фону", - вважає Арестович.

Він наголосив на тому, аби громадяни України не нехтували повітряними тривогами.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз щодо подій, які можуть відбуватися у війні Росії проти України найближчим часом. На думку Арестовича, РФ не стане розпочинати ні ядерну війну, ні війну проти НАТО. Натомість Росія спробує вийти на кордони Луганської, Донецької та Херсонської областей, після чого утримати захоплені території та підписати мирний договір на вигідних для себе умовах.

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