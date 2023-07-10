Буде чи не буде: в Сумській ОВА визначилися, чи проводитимуть примусову евакуацію з прикордоння

За інформацією ОВА, на цю територію заходять ворожі ДРГ, які вбивають мирних жителів.

Примусової евакуації жителів 5-кілометрової прикордонної зони у Сумській області не буде.

Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх, коментуючи свою попередню заяву про підготовку до евакуації.

За його словами, кожен мешканець прикордоння матиме право обирати – виїхати в безпечне місце чи залишитись проживати в населених пунктах, які щодня обстрілюються ворогом.

Артюх нагадав, що нещодавно командувач оперативно стратегічного угрупування військ "Північ" генерал Сергій Наєв, перебуваючи на Сумщині, порекомендував розглянути питання евакуації з прикордоння.

Кількість обстрілів зросла вдвічі

"Ми брали до уваги те, що останнім часом кількість обстрілів прикордонних громад суттєво збільшилась. Ворог руйнує інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне – гинуть наші люди", – каже голова ОВА.

За його інформацією, лише за останні 2 місяці відбулося 1349 обстрілів прикордонних громад Сумщини (в тому числі 28 авіаударів, 20 ударів "шахедів", 22 інших безпілотних літальних апаратів).

Порівняно з попередніми місяцями кількість обстрілів зросла вдвічі.

Активізація ворожих ДРГ

"Крім цього, на жаль, на цю територію заходять ДРГ, які вбивають мирних жителів.

"В результаті – за 2 місяці 41 мирний житель загинув, 71 особа поранена", – повідомив Артюх (очевидно, йдеться про загальну кількість загиблих від обстрілів і рук ДРГ, а не лише ДРГ. – Ред.).

Проблеми з логістикою

Також у громади, які знаходяться у п’ятикілометровій зоні, через ворожі обстріли проблематично завезти найнеобхідніші продукти харчування, ліки тощо. Там часто не працюють магазини, школи, лікарні. В умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані об’єкти, в тому числі й лінії електропередач, не наражаючи на небезпеку ремонтні бригади.

За попередніми підрахунками, в п’ятикілометровій зоні проживає близько 20 тисяч жителів. Тож евакуація стосуватиметься 15 громад в чотирьох районах області.

Примусової евакуації не буде, але ті, хто залишаються, беруть відповідальність за своє життя на себе

"Я хочу наголосити, що екстреної і примусової евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку, після того, як громадяни ухвалять рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації, пише заяву про відмову. Решта громадян, які погоджуються евакуюватись, будуть переміщені у безпечні місця. Тобто ще раз підкреслюю: евакуація буде планова і за бажанням.

Просто люди мають бути свідомими того, що якщо вони залишаються в "зоні смерті", інакше цю територію і не назвеш, то беруть відповідальність за своє життя на себе. Звісно, ми не залишимо їх сам на сам, для нас кожне життя цінне.

Але чи матимуть ці люди доступ до невідкладних медичних послуг? Чи зможуть щодня енергетики ремонтувати лінії електропередач, які ворог знищує на 100 метрах від лінії зіткнення? Думаю, ні. Ми не можемо робити зручності одним жителям, наражаючи на смерть інших", – підсумував Артюх.

Раніше Володимир Артюх заявляв, що відбудеться евакуація людей, які живуть у 5-кілометровій прикордонній зоні Сумщини.

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