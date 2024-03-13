"Буде чути і почне говорити": львівські отохірурги виконали надскладну операцію 3-річному хлопчику

Коли Матвійкові було 2,5 року, лікарі остаточно підтвердили батькам, що він майже зовсім не чує.

Отохірурги Центру дитячої медицини. Лікарня "Охматдит" у Львові виконали кохлеарну імплантацію 3-річному хлопчикові.

Про це розповіли на сторінці Центру дитячої медицини. Лікарня "Охматдит".

"Сімʼя з Червонограда Львівської області. На те, що дитина недочуває, батьки звернули увагу вже ближче до двох років. Коли ж Матвійкові було 2,5 року, лікарі остаточно підтвердили батькам, що він майже зовсім не чує. Діагноз – двобічна нейросенсорна приглухуватість глибокого ступеня", – розповіли лікарі.

Фото: Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит"

Оскільки хлопчик майже рік проходив зі слуховим апаратом без покращень (дитина не почала розмовляти), було вирішено, що Матвій підходить для кохлеарної імплантації.

"Ми щотижня їздили до сурдопедагога на заняття. Ніби дещо реагував на звуки в слуховому апараті. Але за фактом говорити він так і не почав. Ми були готові, що якщо Матвійко не почне розмовляти, треба буде робити операційне втручання. Ми в лікарні вперше і дуже задоволені центром, лікарнею, все подобається. Операція пройшла прекрасно", – розповіла мама хлопчика Софія.

За словами фахівців, Матвій невдовзі чутиме і почне говорити.

"Ми віримо в нього", – додав керівник Клініки голови та шиї нашого центру Федір Юрочко.

За місяць відбудеться підключення зовнішньої частини імплантів і прооперовані діти зможуть почути свої перші в житті звуки.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що в селі Білогородка Бучанського району на Київщині хлопчик проковтнув кулю. Налякані батьки якнайшвидше повезли школяра до лікарні. Там медики провели рентгенографію та визначили місцерозташування предмета, щоб уникнути ускладнень під час операції.