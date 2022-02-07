Буде до 60 тисяч випадків на добу: у МОЗ назвали терміни рекордного зростання COVID-19 в Україні

Буде до 60 тисяч випадків на добу: у МОЗ назвали терміни рекордного зростання COVID-19 в Україні

Натомість за кілька тижнів COVID-19 піде на спад в Україні.

В Україні вже четвертий тиждень поспіль фіксується зростання кількості нових випадків COVID-19. Згідно з прогнозами, у найближчі 14 днів кількість хворих може сягнути до 60 000 осіб на добу.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За даними МОЗ, минулого тижня в Україні було близько 44 тисяч випадків на добу. Це, за словами Ляшка, черговий рекорд захворюваності на COVID-19 в Україні.

Найбільше зросла кількість нових випадків на території Запорізької області (+109,9%). Вперше від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території одного регіону, це Івано-Франківська область (-19,8%).

"Четвертий тиждень поспіль в Україні фіксується зростання кількості нових випадків коронавірусної хвороби. За минулий тиждень зареєстровано 242 тисячі 942 випадки. В Україні приріст нових зареєстрованих випадків за поточні 7 днів склав +44%. Тобто, це перший тиждень з чотирьох останніх коли кількість випадків за тиждень не подвоїлась. Відповідно до наших прогнозів, у найближчі 2 тижні ця цифра ще може зрости - до 60 000 осіб на добу", - сказав Ляшко.

Голова МОЗ додав, що враховуючи досвід інших країн, на наступному 5 тижні в Україні також очікується зростання захворюваності, а уже від 7 тижня 2022 року захворюваність ймовірно почне стабілізуватись та знижуватися.

Наразі ж Україна перебуває на 44 місці із 54 серед територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів. Перші місця займають Ізраїль, Данія та Словенія.

"Такий значний приріст нових випадків захворювань пов'язаний із стрімким поширенням на території України варіанту Омікрон коронавірусу SARS-CoV-2". - додав Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.