"Буде дуже важко": Кім дав прогноз щодо завершення війни в Україні

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім / © Міністерство у справах ветеранів

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Міністр у справах ветеранів Віталій Кім поділився баченням того, коли завершиться війна в Україні. Він пояснив, чому Кремль досі не хоче миру та чого очікувати від подальших переговорів.

Про це Кім розповів у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

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Відповідаючи на запитання, коли може завершитися війна, міністр зазначив, що це станеться після настання надзвичайно складного періоду.

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«Вона закінчиться після того, як буде дуже-дуже-дуже важко», — сказав Кім.

На уточнення, чи не є важкою ситуація вже зараз, він відповів: «Порівняно з чим? З Миколаєвом — ні. З Херсоном, Харковом — ні. Зовсім ні».

Водночас, на думку очільника Мінветеранів, Росія вже усвідомлює ризик економічної кризи в майбутньому та почала вживати певних заходів.

«Але до того, щоб вона погодилася на завершення війни, ще далеко. Росія хоче цього на своїх умовах, а нашу сторону вони не влаштовують. Тому переговорний процес буде йти паралельно з нарощуванням проблем одна одній», — вважає Кім.

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Коли закінчиться війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, 11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі існує «вікно можливостей» для досягнення домовленостей про завершення війни до кінця 2026 року, і цим шансом необхідно скористатися. Коментуючи майбутній діалог між представниками США та Росії, від якого багато залежатиме, Зеленський зізнався, що налаштований скептично і не чекає від них негайної конкретики, проте все ж зберігає надію.

Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог висловив обережний оптимізм щодо завершення війни після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Головною причиною він назвав оновлення делегацій: попри жорсткість сторін за столом нарешті зібралися люди, здатні ухвалювати рішення. Келлог застеріг від очікувань швидкого миру. Просуватися до нього можна через поетапне припинення вогню вздовж лінії фронту.

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