Буде гаряче: "АТЕШ" розвідав командні пункти росіян у Донецькій області (фото)

Про цю локацію партизанам відомо давно.

Агенти виявили чергове лігво окупантів у селі Захарівка. Вони детально вивчили хто, коли, навіщо і звідки прибуває сюди й куди прямує дорогою назад.

Про це пише "АТЕШ".

"АТЕШ" розвідав командні пункти росіян у Донецькій області

Деталі

За словами партизанів, у цей командний пункт щодня з'їжджаються військові й, що особливо тішить, тут любить проводити своє дозвілля один високопоставлений товариш.

Координати: 47,1359125, 36,9763431, с. Захарівка, вул. Шевченка 17.

"Передаємо полум'яне привітання цим любителям українського села і запевняємо, що кожен з вас скоро горітиме так само швидко, як опудало на масляну. Єдина різниця, що млинців цього разу не буде...", – зазначили партизани.

Раніше партизан руху "АТЕШ" провів диверсію в Ростові-на-Дону, а саме він спалив релейну шафу на залізничній дорозі, яка з'єднує Росію та окупований Маріуполь.

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