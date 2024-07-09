Буде гаряче: "АТЕШ" розвідав командні пункти росіян у Донецькій області (фото)

Про цю локацію партизанам відомо давно.
Агенти виявили чергове лігво окупантів у селі Захарівка. Вони детально вивчили хто, коли, навіщо і звідки прибуває сюди й куди прямує дорогою назад.
Про це пише "АТЕШ".
Деталі
За словами партизанів, у цей командний пункт щодня з'їжджаються військові й, що особливо тішить, тут любить проводити своє дозвілля один високопоставлений товариш.
Координати: 47,1359125, 36,9763431, с. Захарівка, вул. Шевченка 17.
"Передаємо полум'яне привітання цим любителям українського села і запевняємо, що кожен з вас скоро горітиме так само швидко, як опудало на масляну. Єдина різниця, що млинців цього разу не буде...", – зазначили партизани.
Раніше партизан руху "АТЕШ" провів диверсію в Ростові-на-Дону, а саме він спалив релейну шафу на залізничній дорозі, яка з'єднує Росію та окупований Маріуполь.
Читайте також:
- "АТЕШ" здійснив підрив залізничних складів під Єкатеринбургом: зупинено рух боєприпасів
- "АТЕШ" провів розвідку у штабі частини Повітряно-космічних сил у Петербурзі: є дані про офіцерів РФ – фото
- "Атеш" влаштував свого агента до авіаполку РФ на аеродромі у Воронежі – є перші цілі для ЗСУ (відео, фото)