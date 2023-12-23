“Буде гідним доповненням Шарія”: військовий жорстко висловився про втечу журналіста за кордон

Журналіст Олександр Піддубний, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває в лавах ЗСУ, розповів про свою “жорстку” розмову із ведучим “24 каналу” Олексієм Печієм, який утік за кордон, і спрогнозував його майбутнє.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Піддубного, він познайомився з Печієм на “Суспільному” під час тренінгу BBC, після чого “зафрендився” у соцмережі.

“Потім він несподівано обізвав мене бидлом у якомусь коменті. Як я зрозумів, моя "бидлячість" полягала у хронічній ненависті до росіян, і він мою ненависть просто вже не стерпів. Потім, на моє щастя, я зустрів його на Львівському безпековому форумі і жорстко поговорив. Звали цього "журналіста" з Харкова Олексій Печій”, - написав він.

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Піддубний саркастично зауважив, що від 24 лютого 2022, як “справжнє бидло”, він воює в лавах ЗСУ, а тим Олексій Печій, як “справжній патріот”, вестиме інформаційну боротьбу з Європейського Союзу.

“З Печія такий борець інформфронту, як з мене балерина, і він буде гідним доповненням Шарія”, - наголосив військовий.

Нагадаємо, ведучий “24 каналу” Олексій Печій не повернувся до України після завершення саміту Європейської Ради 14-15 грудня у Брюсселі, на який отримав акредитацію. На своє виправдання він заявив, що нібито в Україні бракує “горизонтальної комунікації із західним суспільством”.

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