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"Буде гірше, ніж навесні 2021 року": лікар зробив тривожний прогноз щодо коронавірусу у жовтні

"Буде гірше, ніж навесні 2021 року": лікар зробив тривожний прогноз щодо коронавірусу у жовтні

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На думку Андрія Александріна, до середини жовтня слід очікувати і зростання смертності від COVID-19.

Ситуація із інфікуванням коронавірусом в Україні і надалі буде погіршуватися, вона, ймовірно, буде важчою, ніж 2020 року.

Таку думку висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін, передає "Україна 24".

За його словами, до середини жовтня слід очікувати і зростання смертності через поширенням нового штаму "Дельта".

"Думаю, ситуація буде гіршою, ніж Україна перенесла восени 2020 року і навесні 2021 року, тому що все-таки потрібно акцентувати увагу на тому, що на сьогодні превалює циркуляція "Дельта"-штаму, а основний шлях його передачі повітряний, він більш заразний, передається в 10 разів легше, ніж "Альфа"-штам", - пояснив Алесандрін.

Він додав, що "клініка "Дельта"-штаму йде важче, ніж "Альфа"-штаму".

"Гадаю, що ті прогнози, які всі давали, що в середині жовтня 2021 року ситуація значно погіршиться, і ліжка будуть заповнені, - ми все це скоро будемо спостерігати", - підкреслив Александрін.

Він також нагадав, що вакцинацією в Україні охоплено менше 7% груп ризику. "Ми будемо спостерігати важкі випадки, зростання смертності за рахунок груп ризику", - додав лікар. 

Нагадаємо, раніше уряд запровадив обов'язкову вакцинацію освітян та чиновників.

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