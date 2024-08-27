Буде готовий до листопада: Зеленський назвав три теми документу до другого Саміту миру

Україна сподівається підготувати повний, узгоджений із союзниками документ до другого Саміту миру, який буде складатися з трьох тем.

Документ до другого Саміту миру буде готовий до листопада 2024 року.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час пресконференції 2024 27 серпня.

Президент заявив, що перед тим, як буде готовий документ, Україна проведе три зустрічі з союзниками.

Тож повний, узгоджений із союзниками документ до другого Саміту миру, включатиме три теми:

енергетичні питання, безпеку у морі, обміни полоненими та повернення українських дітей, яких незаконно вивезли до РФ окупанти.

"У нас був інавгураційний Саміт миру, після цього ми сказали, що підготуємо документ щодо енергетики і тих головних трьох висновках, які були задані першим самітом. Будуть зустрічі – офлайн, онлайн", – зазначив президент.

За словами Зеленського, над підготовчим документом до другого Саміту миру триває робота. Він висловив сподівання, що він буде готовий до листопада 2024 року.

Перед тим Україна проведе із союзниками три зустрічі на три теми: щодо енергетики, щодо безпеки у морі та щодо обміну полоненими й поверненню українських дітей, незаконно вивезених Росією.

Нагадаємо, другий Саміт миру має відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Президент Зеленський раніше зазначав, що зокрема в Індії, але для цього відповідно до процедур потрібно, щоб вона приєдналася до спільного комюніке.

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