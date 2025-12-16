- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 1 хв
Буде хмарно й вітряно: синоптикиня про погоду в Україні 17 грудня
В Україні 17 грудня буде комфортна погода.
Завтра, 17 грудня, у більшості областей України буде хмарно. Втім істотних опадів не очікується.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
«Лише в західних областях і сьогодні, і завтра навіть світить сонечко!», — зазначила вона.
Температура повітря протягом дня:
+2+5 градусів;
на заході та у південній частині +4+10 градусів;
лише у південному Запоріжжі +2+4 градуси.
Вітер переважно південного напрямку, помірний, часом рвучкий.
Діденко попереджає, що вранці та ввечері тумани.
«У Києві у середу погода не зазнає особливих змін, опадів не очікується, часом південний вітер може бути поривчастим, некомфортним. Найближчої ночі в столиці +2 градуси, завтра вдень +5 градусів», — сказала вона.
Раніше йшлося про те, що до України суне антициклон Freida. Так, у вівторок, 16 грудня, він блокуватиме надходження опадів на територію України, тож дощів і снігу не очікується.