Буде хмарно й вітряно: синоптикиня про погоду в Україні 17 грудня

Погода в Україні / © ТСН

Завтра, 17 грудня, у більшості областей України буде хмарно. Втім істотних опадів не очікується.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

«Лише в західних областях і сьогодні, і завтра навіть світить сонечко!», — зазначила вона.

Температура повітря протягом дня:

+2+5 градусів;

на заході та у південній частині +4+10 градусів;

лише у південному Запоріжжі +2+4 градуси.

Вітер переважно південного напрямку, помірний, часом рвучкий.

Діденко попереджає, що вранці та ввечері тумани.

«У Києві у середу погода не зазнає особливих змін, опадів не очікується, часом південний вітер може бути поривчастим, некомфортним. Найближчої ночі в столиці +2 градуси, завтра вдень +5 градусів», — сказала вона.

Раніше йшлося про те, що до України суне антициклон Freida. Так, у вівторок, 16 грудня, він блокуватиме надходження опадів на територію України, тож дощів і снігу не очікується.