Буде летіти все, що є у фашистської родини: Геращенко попереджає про атаку на Київ

Буде летіти все, що є у фашистської родини: Геращенко попереджає про атаку на Київ

Людей просять ховатися до місць укриття.

Близько 23:30 російські окупанти можуть здійснити сильну атаку на Київ.

Про це повідомила депутатка Ірина Геращенко з посиланням на розвідку.

"Протягом наступної пів години-години, фашистський режим кине на Київ все, що в них є, весь смертоносний ураган", - пише нардепка у своєму Телеграм.

До слова, близько 23:00 у Києві було оголошену повітряну тривогу.

Як повідомлялося, у Києві задля ефективнішої оборони змінили час комендантської години. Вона діятиме від 17:00 до 8:00. "Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.