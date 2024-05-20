"Буде лише гірше. Життя не має сенсу": що не так із соціальною рекламою фонду Соколової

ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандал з рекламою, яку вже назвали "антисоціальною" – чому обурилися українці і що каже сама ведуча.

Фонд відомої телеведучої і журналістки Яніни Соколової потрапив у скандал через свою "соціальну" рекламу. ТСН.ua зібрав все, що відомо про гучну історію.

Як відомо, фонд Соколової за єдиним номером 5522 запустив безкоштовну психологічну допомогу для всіх охочих. Проте рекламні білборди цієї гарячої лінії допомоги, на думку багатьох українців, можуть зробити людині у депресії лише гірше.

Що казати, дивіться самі.

Фото Denys Bezliudko

"Буде лише гірше", "З депресії не вийти", "Життя не має сенсу" – три фрази величезними буквами і нижче – малопомітний номер для підтримки.

Ця "соціальна" реклама викликала хвилю обурення у Мережі.

Відеоблогерка Оксана Мороз попереджа, що ця реклама може призвести саме до того, що повинна запобігти – фатальному останньому крокові людини, що вирішила покінчити з життям.

"Трансляція думок ЦА у слоганах – хороша практика. Але ця практика точно погана для кампанії з гарячою лінією психологічної допомоги під час війни. Бо дрібний шрифт не прочитаю, а от великий - так. А він підштовхує до того, чого хотіли запобігти. Комунікація здатна навіювати та шкодити. Особливо, коли людині й так погано. На жаль, зараз погано багатьом.

Не знаю хто і на основі чого приймав рішення розмістити цю рекламу. Але знаю точно, що визнавати помилки можна завжди і виправляти їх", – каже Мороз.

Журналістки та письменниця Наталія Бушковська наголошує, що наразі всі українці перебувають у стані стресу. Дехто шукає в такі часи певні "магічні знаки".

"В такі часи прокидається магічне мислення, люди в пошуках знаків, якоїсь передбачуваності. Це не є поганим і часто рятує. Але не завжди. Особливо, коли соціальна реклама підкидає отаке. Мало людей в депресії будуть читати "оте" маленькими літерами. Мало людей, які перебувають у гострій стадії горя, будуть розглядати плакат уважно і набирати ці номери", - зазначила вона.

Комунікаційниця Дарина Даниленко також попереджає, що якщо меседж потрапить цільовій аудиторії, то її дії будуть прямопротилежними до того, що написано маленькими буквами.

Журналістка Тетяна Галковська заувжила, що водії і навіть пішоходи просто не встигнуть розгледіти номер підтримки, але от фразу "Життя не має сенсу" запам'ятають.

Марія Кравченко називає рекламу "відвертим шкідництвом".

"Тут можна багато дискутувати про те, що реклама для когось є ефективною, бо про неї всі говорять. Але я не погоджуюся, бо ми живемо в час, коли довкола і так усім погано. Тому будь-які публічні комунікації мабуть бути продумані і зважені. Ми маємо розуміти, що суспільство — втомлене і виснажене. І в більшості така реклама запамʼятається, та може спрацювати в зворотньому" - попередила вона.

Урбаніст і волонтер Віталій Селик визнав, що провокативна реклама завжди обговорюється та цінується. Але наголосив, що у всьому має бути межа. Особливо, коли у суспільстві є значна психологічна і соціальна напруга.

Він нагадав, що колись схоже було у метро з написом "Немає виходу". Після публічного обговорення щодо провокації на суїцидальні думки напис замінили на "Немає входу".

Психологиня Ірина Золотаревич розлого пояснила у своєму пості, чому така реклама призведе до протилежних дій, ніж було задумано авторами.

Що відповіла Соколова

Яніна Соколова у коментарях під одним із постів доводила, що реклама розроблена за участю психологів. Ведуча не вбачає у цих білбордах нічого поганого.

Раніше військова медикиня Олена Риж розповіла, що після двох років повномасштабної війни на фронті все ще відчувається нестача кваліфікованих психологів.

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