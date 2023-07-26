Буде новий потяг у Карпати та більше рейсів до Львова на вихідних — "Укрзалізниця"

Від 6 серпня зі столиці України до Карпат можна буде доїхати новим потягом. Рейс №227/228 з Києва до Ясіні Закарпатської області прямуватиме через Яремче та Ворохту на Івано-Франківщині.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Потяг від 6 серпня відправлятиметься з Києва по парних датах о 21:42 та прибуватиме у Ясіню о 10:46. Передбачено зупинки на станціях Яремче (09:16-09:19), Татарів-Буковель (09:51-09:53), Ворохта (10:05-10:07).

Зворотно, починаючи від 7 серпня, він відправлятиметься з Ясіні по непарних датах о 16:54. Зупинки на станціях Ворохта (17:34-17:39), Татарів-Буковель (17:50-17:54), Яремче (18:26-18:30). Прибуття до Києва о 08:10 (до 16 серпня) та о 10:33 (від 18 серпня до 12 вересня).

Також читайте "Укрзалізниця" запустила жіночі купе

Окрім того, “Укрзалізниця” призначила додаткові рейси між Києвом та Львовом на найближчі пікові дати:

28 липня - поїзд 163/164 “Київ – Львів”, час відправлення зі столиці о 06:28, прибуття до Львова о 13:58 , відправлення зі Львова о 14:50, прибуття до Києва о 22:47 .

- поїзд 163/164 “Київ – Львів”, час відправлення зі столиці прибуття до Львова , відправлення зі Львова прибуття до Києва . 30, 31 липня - поїзд 191/192, відправлення з Києва о 07:05, прибуття до Львова о 14:49, відправлення зі Львова о 14:37, прибуття до Києва о 22:05.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" поверне воєнізовану охорону для поїздів задля посилення безпеки пасажирських перевезень.

Читайте також: