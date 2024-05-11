Буде "останній бій": астролог назвав дату, коли будуть точитися страшні бої на фронті та коли настане перемога України

За його словами, можлива тактична перемога, проте вона буде супроводжуватися кров'ю.

В Україні на думку астрологів в другій половині червня будуть точитися найстрашніші бої. Передбачається, що це може бути одна з найважливіших битв війни.

Про це розповів астролог Алакх Ніранджан.

“Це означає дуже серйозний опір, боротьбу, смерть, буде "останній бій" у цій війні, дуже важкий. Далі зміниться період, це вже липень. Це чудово, бо Марс вказує вже на тактичну перемогу. Тактичну перемогу буде здобуто у липні, і відповідно розпочнуться переговори. Я не знаю, вони будуть відкриті або приховані, але вони йдуть активно”, - розповів астролог.

За його словами, можлива тактична перемога, проте вона буде супроводжуватися кров'ю.

“Весь серпень - тут дуже сильно буде виявлено вже іноземну підтримку, це якраз момент, коли можливо буде введено сторонні війська закордонних країн, бо буде відчуття, що Україна перемагає”, - додав астролог.

Своєю чергою у вересні та до половини жовтня може відбутися навіть перемога.

“Питання далі стоїть, що називати перемогою. З погляду повернення територій та матеріальних прибутків - вони, безперечно, будуть серйозні. Є і прибуток, і ресурси, тобто в Україну багато що надійде. Далі можна по-різному трактувати – можливо, це перемога фізична, можливо, це домовленості, коли повертаються частина територій. І далі питання полягає, наскільки серйозно все буде повернуто. Це залежить лише від України”, - підкреслив Алакх Ніранджан.

Нагадаємо, що у Донецьку прилетіло по ресторану, де окупанти святкували 10 років "проголошення ДНР".

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