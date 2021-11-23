Буде парад виходу областей з "червоної" зони: названо регіони, у яких незабаром можуть послабити карантин

Буде парад виходу областей з "червоної" зони: названо регіони, у яких незабаром можуть послабити карантин

Найближчим часом із "червоної" зони карантину може вийти шість регіонів.

Луганську і Львівську області цього тижня планують вивести з "червоної" зони. Надалі послабити карантин можуть у Києві, Донецькій, Одеській та Херсонській областях.

Про це сказала аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова на брифінгу.

За її словами, Київська школа економіки очікує на парад виходу областей з "червоної" зони.

"Після Луганської та Львівської областей з "червоної" зони можуть вийти Київ, Донецька, Одеська та Херсонська області", - сказала фахівчиня.

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Нагадаємо, голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що у Києві ситуація з COVID-19 дещо стабілізувалася, але про перехід з "червоної" до "помаранчевої" зони наразі говорити зарано.

Натомість мер Києва Віталій Кличко запевняє, що Київ незабаром вийде із "червоної" зони карантину. Це пов'язано з тим, що у столиці покращилася ситуація з коронавірусом.

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