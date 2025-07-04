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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1993
Час на прочитання
1 хв

Буде пекло: синоптикиня назвала найспекотніші дні у липні

Опадів буде менше, а на зміну комфортній погоді прийде спека. Вже від наступного тижня температура повітря підніметься до +37.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Хвиля спеки накрила Україну

Хвиля спеки накрила Україну / © Associated Press

У суботу, 5 липня, в Україні переважатиме суха погода. Температура повітря підніметься до +34 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Спека завтра втримається у південній частині, на південному сході України — очікується +30+34. На решті території України температурний фон буде комфортнішим, +24+28 градусів», — зазначила вона.

Прогноз на найближчі дні

7-8 липня в Україні переважатиме сильна спека.

Від 9 липня вона послабне на заході, півночі, багатьох центральних областях.

«Проте на півдні, сході України та на Дніпропетровщині ще пектиме до +33+37 градусів», — додала синоптикиня.

Нагадаємо, від високих температур потерпають також і північніші країни — Британія, Нідерланди, Німеччина. У Швейцарії зупинили один реакторний блок на атомній електростанції Безнау і вдвічі зменшили потужність на іншому через високу температуру річкової води, яка використовується для охолодження реакторів АЕС.

У Парижі закрили для відвідування Ейфелеву вежу і відкрили охолоджувальні пункти. На півдні країни спалахнули великі лісові пожежі. А на вершині гори Монблан температура вперше піднялася вище нуля, що загрожує таненням льоду і снігу.

Пожежі також лютують і на найбільшому грецькому острові Крит.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1993
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