Буде пекло: синоптикиня назвала найспекотніші дні у липні

Хвиля спеки накрила Україну / © Associated Press

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У суботу, 5 липня, в Україні переважатиме суха погода. Температура повітря підніметься до +34 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Спека завтра втримається у південній частині, на південному сході України — очікується +30+34. На решті території України температурний фон буде комфортнішим, +24+28 градусів», — зазначила вона.

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Прогноз на найближчі дні

7-8 липня в Україні переважатиме сильна спека.

Від 9 липня вона послабне на заході, півночі, багатьох центральних областях.

«Проте на півдні, сході України та на Дніпропетровщині ще пектиме до +33+37 градусів», — додала синоптикиня.

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Нагадаємо, від високих температур потерпають також і північніші країни — Британія, Нідерланди, Німеччина. У Швейцарії зупинили один реакторний блок на атомній електростанції Безнау і вдвічі зменшили потужність на іншому через високу температуру річкової води, яка використовується для охолодження реакторів АЕС.

У Парижі закрили для відвідування Ейфелеву вежу і відкрили охолоджувальні пункти. На півдні країни спалахнули великі лісові пожежі. А на вершині гори Монблан температура вперше піднялася вище нуля, що загрожує таненням льоду і снігу.

Пожежі також лютують і на найбільшому грецькому острові Крит.