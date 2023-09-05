"Буде певна "заморозка": військовий спрогнозував ситуацію на фронті взимку та наміри росіян

Наш ворог підступний, тож слід бути готовими до всього.

Взимку на фронті може спостерігатися певна "заморозка" бойових дій. Однак російські війська продовжать бути по енергетиці, щоб українці замерзли.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав заступник начальника розвідки батальйону "Вовки Да Вінчі" і один із його лідерів Сергій Філімонов "Філя"

Ворог не відмовиться від ударів по енергетиці

Як підкреслив Філімонов, взимку і восени завжди все стає більш спокійним. Річ у тім, що техніка не може йти по полях, а піхота не може бути настільки ефективною як влітку, в теплу пору року.

"Тому я думаю, що буде певна "заморозка", але... Ми будемо бачити постійні удари по нашій енергосистемі й знову будуть намагатись зробити все, щоби ми замерзли", – вважає боєць.

Втім, запевняє він, цього року нам буде набагато легше, ніж минулого. "Найважче в цьому плані вже пережили", – підсумував він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив переконання в тому, що росіяни використовуватимуть енергетичний сектор, аби робити "нерви" українцям. Водночас сьогодні ми маємо значно потужнішу ППО для протидії ударам окупантів. Щобільше, наші фахівці вже знають, як працювати в умовах постійних атак ворога й швидко ліквідовувати наслідки.

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