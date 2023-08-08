"Провал споживання": яка буде максимальна вартість пального і коли АЗС зупинять зростання

У серпні вартість пального зросте максимум ще на 1,5-2 грн за літр, а якщо здорожчання триватиме, то українці відмовляться від використання авто.

Невдовзі ціни на пальне в Україні можуть сягнути максимальних позначок, після чого АЗС змушені будуть припинити зростання через загрозу обвалу продажів бензину і дизпалива.

Таку думку директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко висловив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Омельченко зазначив, що стримувальним фактором для подальшого зростання цін на пальне на АЗС України є низька платоспроможність населення.

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Допоки зростатимуть ціни на пальне

"Я думаю, ціни будуть обмежені в першу чергу платоспроможним попитом, оскільки компанії, трейдери діють по моделі максимізації прибутку. Тобто вони не можуть підвищувати ціни до того рівня, коли, наприклад, різко впаде рівень продажів пального. Вони після цього втратять прибуток або навіть отримають збиток", – пояснив директор енергетичних програм.

За його оцінками, саме тому вартість бензину і дизелю не зростатиме так різко, як прогнозують деякі експерти. Так, у серпні вартість пального зросте максимум ще на 1,5-2 грн за літр. Після цього подальше підвищення цін на пальне може призвести до того, що українці відмовляться користуватися автомобілями.

Наскільки здорожчає пальне

"Я думаю, що трейдери зараз "намацають" ту ціну, вище якої може відбутися обвал обсягів продажів, і це їм не вигідно. На бензин – це максимальна ціна в районі 54-55 грн, за якою може прослідувати провал обсягів споживання, а на дизпаливо – 52-53 грн за літр", – розповів Омельченко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Прогноз цін на бензин і дизпальне | Сергій Куюн"

Зауважимо, наприкінці липня засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін попередив, що ціни на пальне в Україні вже восени можуть зрости до 60 грн за л. Усе через поступове зростання вартості світових цін на нафту.

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